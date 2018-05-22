Члены парламента Грузии приняли чешских коллег

22.05.2018 19:21 Члены парламента Грузии встретились с чешскими коллегами. Председатель парламента, вместе с членами парламентского большинства и меньшинства, встретился с вице-спикером Сената парламента Чешской Республики – Иржи Шестаком. На встрече присутствовали представители делегации Сената, в том числе и представители комитета по евроинтеграции законодательного органа Чехии.



На встрече грузинская сторона говорила о будущем евроинтеграции Грузии. Депутаты отмечают, что двухсторонние отношения с Чехией находятся на высоком уровне и страна – в списке сторонников Грузии.



«Чехия поддерживает Грузию во всех международных форматах, среди них – интеграция Грузии в Евросоюз и стремление к НАТО. Поэтому, все визиты такого уровня очень важны, углубляют отношения и все это становится более эффективным на институциональном уровне», — отметила заместитель председателя парламентского комитета по внешним связям Нино Гогуадзе.















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