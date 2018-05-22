Испанская разведка: Россия вмешивалась в кризис в Каталонии

22.05.2018 20:57 Испанский Национальный криптологический центр, подчиняющийся Национальному центру разведки, утверждает, что "российские институты" пытались оказать влияние на ситуацию в Каталонии во время политического кризиса в прошлом году, где 1 октября прошел незаконный референдум о независимости, сообщает РИА Новости.



"Кажется доказанным наличие активистов, поддерживаемых российскими институтами, в медийном освещении конфликта в следствие ситуации, возникшей в Каталонии на протяжении 2017 года в результате уклонения от конституционной законности определенных каталонских автономных институтов", — говорится в докладе Центра "О киберугрозах и тенденциях". Конкретных доказательств при этом не приводится.



Авторы документа считают, что Испания наряду с другими странами стала жертвой "кибервойн". "В большинстве случаев жертвами были демократические институты или политические партии многих стран мира, в том числе Испании", — говорится в документе. При этом, пишут авторы документа, эти попытки "повлиять на общественное мнение" "во многих случаях поддерживались государствами".



1 октября 2017 года состоялся незаконный референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% проголосовали за независимость. 27 октября каталонский парламент провозгласил независимость, после чего правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, распустило женералитет и парламент, провело новые выборы. Суды возбудили несколько десятков уголовных дел.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

