Педро Аграмунт покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы

22.05.2018 21:03 Бывший председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы, скандально известный Педро Аграмунт покидает организацию. Причина – введенные против него жесткие санкции.



Напомним, что на прошлой неделе ПАСЕ ввела санкции против нескольких депутатов. Речь идет о тех, кто фигурирует в отчете независимой комиссии. Авторы документа обвиняют нескольких членов Парламентской Ассамблеи в коррупции. Согласно расследованию, в основном, речь идет о получении взятки от правительства Азербайджана. Среди наказанных был и Педро Аграмунт, против которого ввели санкции на десять лет.



Депутаты, которых коснулись санкции, не смогут занимать высокие должности, готовить отчеты о положении в разных странах и наблюдать за выборами. Этим депутатам запрещается делать заявления от имени ПАСЕ, или принимать участие в каких-либо мероприятиях. Кроме того, они не смогут принимать участие в выборах президента Парламентской ассамблеи.















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