Сенатор США: Грузия - единственная страна по соседству с Россией, проводящая четко западную политику

22.05.2018 21:36 «Грузия является единственной страной по соседству с Россией, которая осуществляет четко западную политику, и в то же время, делает это крайне разумно и рационально», — об этом сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в ходе встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, сенатор штата Южная Каролина высоко оценил те реформы, которые осуществляют власти Грузии. Было выражено желание привести уровень экономического сотрудничества США и Грузии в соответствие с теми политическими отношениями, которые связывают две страны.



Сенатор подчеркнул решительную поддержку Грузии, процессу евроатлантической интеграции страны.



На встрече речь шла и о региональных вызовах. Линдси Грэм еще раз подчеркнул поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.



По его словам, Грузия имеет сильную поддержку со стороны Сената США, что не раз было выражено и до этого, как в резолюциях, так и в уставах в поддержку Грузии в консолидированном акте. Сенатор подчеркнул, что поддержка такого рода в отношении Грузии будет более активно продолжаться и в будущем.















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