26 мая — Грузия отмечает День независимости

22.05.2018 21:39 Главный государственный праздник Грузии — День независимости, в этом году посвящен 100-летнему юбилею Первой Демократической Республики, которая просуществовала с 1918 по 1921 год.



Праздновать День независимости будут и в столице, и в регионах.



С утра в Тбилиси эпицентром праздника станет площадь Свободы, где состоится церемония присяги призывников, а затем — проспект Руставели, движение на котором перекроют и сделают свободным для пешеходов.



На Руставели пройдут выставки-продажи продукции грузинских предпринимателей, тбилисский рынок в стиле 1920-х годов, фестиваль цветов, лабиринт из растений, исторические и познавательные выставочные пространства, открытые кафе и кинотеатры, спортивные состязания, развлечения для детей и костюмированные представления.



Завершится праздник гала-концертом «От величия к свободе», который состоится на площади Революции роз.

Известные композиторы, дирижеры и музыканты попытаются рассказать 100-летнюю историю страны на языке музыки. Каждый из композиторов представит определенный временной промежуток. Дато Евгенидзе посвятил свое музыкальное произведение периоду 1918- 1940 годов, Михаил Мдинарадзе – 1940-1960, Николоз Мачаидзе – 1960-1980, Наталия Беридзе – 1980 – 2000, Арчил Гиоргобиани – 2000-2018 годы.



В регионах день независимости отметят музыкальными и театральными представлениями, историческими выставками, фестивалями грузинского вина, промышленными ярмарками, тематическими кафе под открытым небом, публичными лекциями,спектаклями и шоу для детей и праздничными церемониями.



День независимости Грузии отметят и за рубежом – запланировано более ста фотовыставок и экспозиций, рассказывающих о традициях и культуре Грузии, а в Брюсселе, Вашингтоне, Париже и других европейских городах состоятся конференции, приуроченные к юбилею.

Ансамбли из Грузии проведут концерты и творческие вечера в странах Европы, Азии, Ближнего Востока и Америки.



Следует особо отметить основание в поместье Левиль во Франции Грузинской академии, которое также приурочено к 26 мая.



В этот день достопримечательности столиц разных стран мира будут освещены в цвета грузинского флага.



Кроме того, в почти 30 странах будут установлены мемориальные доски в знак дружбы с Грузией, а в столице Литвы — в Вильнюсе, будет открыта улица имени Грузии.



100-летнюю годовщину объявления независимости отметят мероприятиями в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где состоится презентация почтовой марки, посвященной 850-летию поэта Шота Руставели, и другие праздничные мероприятия.



В штаб-квартире UNESCO в Париже в честь юбилея пройдет совместный концерт ансамбля «Басиани» и знаменитой грузинской пианистки Элисо Болквадзе, которая обладает статусом «Артиста UNESCO за мир».



В Страсбурге, в здании Совета Европы, 26 мая состоится мероприятие, посвященное памяти известного грузинского ученого Михаила Мусхели (Мусхелишвили). Ученый, который жил во Франции и являлся профессором Страсбургского университета, стал одним из первых, кто провозгласил идею единой Европы. Научные труды Михаила Мусхели, личные архивы и могила в Страсбурге были обнаружены усилиями министерства иностранных дел Грузии.



Первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны 26 мая 1918 года. Первая независимая Демократическая Республика Грузия просуществовала три года. За это время Грузию признали 23 государства: Германия, Великобритания, Франция, Италия, РСФСР, Турция, Аргентина и другие.



В феврале 1921 года в Грузию с боями вошли части Красной армии, свергнули правительство и установили советскую власть. С 1922 по 1991 годы Грузия входила в состав СССР.



9 апреля 1991 года, основываясь на результатах всенародного референдума, Верховный Совет республики принял Акт о восстановлении государственной независимости Грузии, который провозгласил действительными Акт о независимости 1918 года и Конституцию 1921 года.















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