Грузия занимает важное место в повестке дня законодательного органа США - сенаторы

22.05.2018 21:50 Грузия занимает важное место, - об этом заявили сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи на сегодняшней встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квиркашвили.



По информации пресс-службы грузинского правительства, председатель комитета по внутренней безопасности и правительственным вопросам Рон Джонсон и председатель подкомитета Европы и Евразии комитета по внешним отношениям Крис Мерфи особенно отметили тот прогресс, которого Грузия достигла в последние годы путем реформ.



По оценке сенаторов, следует приветствовать то, что, несмотря на агрессию России, правительство Грузии сохранило путь стабильного развития страны.



Особо были подчеркнуты существующий прогресс в направлении борьбы с коррупцией и шаги, предпринятые для усиления безопасности. Также, внимание было акцентировано на экономическом развитии страны и тех крупных инфраструктурных проектах, в которые включена Грузия.



Рон Джонсон и Крис Мерфи особо подчеркнули и то, что по части интеграции с НАТО Грузией в последние годы достигнут значительный прогресс как с точки зрения военных реформ, так и политических и экономических реформ.



Сенаторы еще раз подтвердили премьер-министру то, что у Грузии со стороны республиканцев и демократов есть сильная, двухпартийная поддержка.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

