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Грузия занимает важное место в повестке дня законодательного органа США - сенаторы


22.05.2018   21:50
Грузия занимает важное место, - об этом заявили сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи на сегодняшней встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квиркашвили.

По информации пресс-службы грузинского правительства, председатель комитета по внутренней безопасности и правительственным вопросам Рон Джонсон и председатель подкомитета Европы и Евразии комитета по внешним отношениям Крис Мерфи особенно отметили тот прогресс, которого Грузия достигла в последние годы путем реформ.

По оценке сенаторов, следует приветствовать то, что, несмотря на агрессию России, правительство Грузии сохранило путь стабильного развития страны.

Особо были подчеркнуты существующий прогресс в направлении борьбы с коррупцией и шаги, предпринятые для усиления безопасности. Также, внимание было акцентировано на экономическом развитии страны и тех крупных инфраструктурных проектах, в которые включена Грузия.

Рон Джонсон и Крис Мерфи особо подчеркнули и то, что по части интеграции с НАТО Грузией в последние годы достигнут значительный прогресс как с точки зрения военных реформ, так и политических и экономических реформ.

Сенаторы еще раз подтвердили премьер-министру то, что у Грузии со стороны республиканцев и демократов есть сильная, двухпартийная поддержка.






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