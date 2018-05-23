Facebook будет требовать документы для размещения политической рекламы

23.05.2018 11:03 Пользователи Facebook в Соединенных Штатах перед публикацией политических объявлений на платформе должны будут предоставить последние цифры номера социального страхования и фотографию удостоверения, выданного правительством.



Это ответ на попытки «связанных с российским правительством» троллей повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, сообщает CNN.



Социальная сеть теперь требует у всех желающих опубликовать объявления, связанные с политическими кампаниями, гражданскими правами, иммиграцией, оружием, экономикой и другими вопросами, доказать, что они на самом деле находятся в США.



Кроме номера социального страхования и удостоверения пользователям, желающим публиковать рекламу, необходимо будет предоставить почтовый адрес в США. После того, как Facebook проверит полученную информацию, компания отправит код на указанный адрес, который позволит публиковать рекламу. После проверки информация будет удалена.



Социальная сеть фиксирует, что в опубликованных объявлениях будут указаны источники их финансирования. Вся подобная реклама будет храниться в особом архиве.



Как сообщал Укринформ, Марк Цукерберг во время срочных слушаний с лидерами политических групп Европарламента признал, что в его компании не достаточно ответственно отнеслись к безопасности, что привело к ненадлежащему использования персональных данных граждан.



Он подчеркнул, что его компания вкладывает большие инвестиции в Европу, повышая осведомленность людей в сфере онлайн безопасности, и что десятки миллионов предпринимателей используют Facebook для продвижения своего бизнеса.



Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook попала в скандал после того, как появилась информация, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, что работала на Дональда Трампа на последних президентских выборах в США, неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей Facebook.

















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