Сим-карты мобильных телефонов приобретают функции ID-карты

23.05.2018 12:08 У граждан Грузии появится возможность загрузить на телефонные сим-карты личные идентификационные данные, и затем использовать их.



Агентство развития государственных сервисов объявило тендер на закупку системы программного обеспечения и услуги ее технической поддержки. Стоимость проекта, о котором объявлен электронный тендер, определена на 5,8 миллионов лари.



После задействования программы сим-карта приобретет функции, аналогичные ID картам, в нее будут загружаться все личные идентификационные данные, и у гражданина по своему желанию будет возможность активизировать также функцию электронной подписи. С помощью проекта владельцу такой мобильной сим-карты не придется носить с собой удостоверение личности. Предложения заинтересованных компаний будут приниматься по 25 июня.















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