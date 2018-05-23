Цулукиани: Грузия представлена в Страсбургском суде позициями подкрепленными доказательствами

23.05.2018 12:50 Министр юстиции Тея Цулукиани заявила, что в Страсбургском суде, где состоится сегодня последнее устное слушание по делу — «Грузия против России», грузинская сторона представлена ​​позициями, которые подтверждены доказательствами.



По словам Теи Цулукиани, заседание 23 мая является решающим — судьи будут принимать решение в совещательной комнате, в условиях защиты секретности, которое позже станет общеизвестно, когда Страсбургский суд уже опубликует доказанное, письменное решение.



Одним из центральных эпизодов в деле является сбитый «Искандер» в центре Гори. По словам министра, до 2017 года Россия упрекала Грузию, что сброшенный 12 августа на Гори «Искандер» является выдумкой Грузии, однако в 2017 году и апреле этого года были обнаружены части «Искандера», на которых сохранены все следы того, что оружие действительно произведено в России.



«Россия говорила, что фотоматериал, который есть не только в Грузии, но и в Голландии, исходя из дела об убийстве голландского журналиста, является фотошопом. В результате нашей очень скрупулезной работы, в 2017 году мы нашли одну часть сброшенного на Гори «Искандера», осколки и уже несколько недель назад, в конце апреля, обнаружили остальные части того же «Искандера» весом в 800 кг. На них, конечно, сохранен след того, что это оружие действительно производилось государствном-ответчиком – Российский Федерацией, и реально не могло быть разговора о фотошопе в этой правовой тяжбе.



Сегодня у нас на руках есть результаты голландского расследования, нашего расследования, заключения экспертов и материальные доказательства, вещественные доказательства, которые были добыты в результате очень больших усилий», — заявила Тея Цулукиани в интервью передаче Первого канала „42° параллель».



По информации министра юстиции, после обнаружения первых частей «Искандера», для экспертизы обратились к Гаагскому суду.



«Мы обратились в Гаагскому суду для экспертизы, как только получили первые части «Искандера». Эта экспертиза была проведена. Из Гаагского суда, в виде доказательства, к заседанию 23 мая мы представили, что реально эксперты Международного уголовного суда провели экспертизу тому «Искандеру», а не какому-либо другому оружию. Это – очень важно. У нас есть много других доказательств, данные радаров, где очевидно, что в грузинском пространстве в этот период летали только российские самолеты и грузинских соединений там совершенно не было. Наше воздушное пространство было полностью, ежедневно, а не в какой-то один день, охвачено российскими военными самолетами.



Нужно быть слепым, чтобы этого не видеть, или не хотеть этого. У нас есть и заключения сейсмологов; есть официальная нота министерстве иностранных дел, которая была направлена Российской Федерации и есть доказательства, что они ее получили; что 10 августа, на рассвете, Грузия прекратила огонь», — заявила Тея Цулукаиани в передаче «42° параллель».



В Страсбургском суде по правам человека сегодня в 11:00 по тбилисскому времени намечено последнее устное слушание по делу — «Грузия против России» (дело II).



Межгосударственную тяжбу рассматривает Большая палата Страсбургского суда, которая укомплектована представителями 17 стран, в том числе Грузии и России. Большой палатой руководит президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди. По делу Августовской войны Грузия обвиняет Россию в нарушении 8 статей Европейской конвенции.















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