Субари: Сила демократического мира намного больше, чем шантаж России

23.05.2018 14:03 «Невозможно, чтобы Страсбургский суд вынес другое решение, если не о признании нарушений прав граждан Грузии и осуждении агрессора», — заявил министр по делам беженцев и расселению Грузии Созар Субари.



«Суд не может принять другое решение, если не о признании нарушения прав граждан Грузии и осуждении агрессора. Это невозможно, если Россия подключила действительно большую политику. В этом случае, я выражаю свою уверенность в этом деле и надеюсь на беспристрастность, независимость и справедливость Страсбургского суда. Суд является высшим и авторитетным институтом на международном уровне, а не только в Европе », — сказал Созар Субари.



По его словам, невозможно принять другое решение, потому что все подтверждено — этническая чистка, пытки и убийства людей, обращение с грузинскими солдатами и гражданами принижающее их достоинство; сознательное уничтожение и поджог домов, чтобы у людей не было возможности вернуться.



«Что касается правовых рычагов, насколько Россия будет их исполнять, то это не зависит от Грузии. Для этого есть кабинет министров Совета Европы, комитет, который имеет рычаги воздействия на Россию для выполнения условий. Это давление, несомненно, принесет результат. Не будем забывать, что Россия шантажирует членов Совета Европы, что прекратит финансирование организации, покинет организацию, но сила демократического мира намного больше, чем шантаж России», — сказал Созар Субари.



По делу — «Грузия против России» (дело II) в Страсбургском суде по правам человека проходит последнее устное слушание.















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