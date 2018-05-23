Бен Эмерсон: Россия, страна-член Совета Европы, совершила позорное деяние

23.05.2018 15:19 Россия, страна-член Совета Европы, совершила позорное деяние, - об этом адвокат государства Грузия Бен Эмерсон заявил на устном слушании по делу «Грузия против России (II)» в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).



Адвокат коснулся бомбардировки российской авиацией мирного населения Гори.



«На месте были обнаружены фрагменты ракет, имевшие серийные номера, которые подтверждали их российское происхождение. Российская сторона же утверждала, что это была ложная информация и часть антироссийской пропаганды. В действительности Россия, страна-член Совета Европы, совершила позорное деяние. Именно Россия несет ответственность за нападение», - заявил Бен Эмерсон.

Комментарий адвоката распространяет телекомпания «Имеди».

Напомним, в Европейском суде по правам человека сегодня проходит последнее устное слушание по делу «Грузия против России (II)».















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