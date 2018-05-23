Тбилисскую площадь Роз переименуют в площадь Первой Республики

23.05.2018 15:27 наименованию площади Роз. По решению комиссии, она будет переименована в площадь Первой Республики. Соответствующее предложение будет представлено на утверждение Сакребуло на ближайшем заседании.



По словам председателя комиссии Тинатин Ниблошвили, выбор нового наименования обусловлен тем, что 26 мая исполняется 100 лет со дня провозглашения Первой Грузинской республики.



Члены «Национального движения» и «Европейской Грузии» не примут участия в заседании в знак протеста, так как считают, что представителя большинства в Сакребуло пытаются стереть революцию Роз из истории Грузии.















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