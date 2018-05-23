«Грузия против России» - устные слушания по делу в Страсбургском суде завершены

23.05.2018 15:34 В Европейском суде по правам человека в Страсбурге завершились устные слушания слушания по делу — «Грузия против России» (дело II). Об этом из Страсбурга сообщает журналист Первого канала.



Судебное заседание началось сегодня, в 11:00 по тбилисскому времени с представления Грузией своих позиций.



Защищающий интересы Грузии адвокат более часа выступал с речью. Британский адвокат Бен Эмерсон начал разговор с того, что Грузия отмечает 100-летний юбилей независимости от имперской России, однако это торжественное событие сопровождает и скорбь, так как Россия продолжает агрессивную оккупацию.



В своем вступительном слове адвокат говорил об этнической чистке и существующих неопровержимых доказательства этого и отметил, что РФ не пожалела усилий, чтобы изгнать грузин со своей территории.



Что касается Российской Федерации, со стороны России сначала выступил представитель министерства юстиции РФ Михаил Галперкин, а затем адвокат. Они приблизительно 100 раз повторил слова — фальсификация и подмена. Российские представители старались перевести акцент с тем убийств людей, пыток и нарушения фундаментальных прав человека на то, что кто начал войну.



Судьи не задали сторонам вопросы. Суд дал им время для ответов по представленным ими позициям.



Межгосударственную тяжбу рассматривает Большая палата Страсбургского суда, которая укомплектована судьями 17 стран, в том числе судьями, избранными от Грузии и России – Ладо Чантурия и Дмитрий Дедов соответственно. Возглавляет Большую палату президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди (Италия).



Интересы государства Грузия на заседании защищают британские адвокаты.



Как заявляют в Минюсте Грузии, грузинская сторона предстанет перед Европейским судом с подкрепленной доказательствами позицией о нарушениях, совершенных Российской Федерацией против граждан Грузии и государства Грузия в августе 2008 года и в последующий период.



По делу Августовской войны Грузия обвиняет Россию в нарушении 8 статей Европейской конвенции, в частности, Грузия считает, что Россия во время войны и дальнейшей оккупации нарушила следующе статьи Европейской конвенции: право на жизнь (статья 2); запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (статья 3); право на свободу и личную неприкосновенность (статья 5); право на уважение частной и семейной жизни (статья 8); право на эффективное средство правовой защиты (статья 13); защита собственности (статья 1 протокола №1); право на образование (статья 2 протокола №1); свобода передвижения (статья 2 протокола №4). Письменные позиции и соответствующие доказательства по существенной части дела российско-грузинской войны Грузия впервые представила 31 декабря 2014 года, после этого, дополнительно – 19 февраля и 31 марта 2016 года, 31 января и 24 ноября 2017 года.



Межгосударственный иск в Страсбург поступил 11 августа 2008 года, а 6 февраля 2009 года Грузия представила уточненный иск; по решению 13 декабря 2011 года Страсбургский суд признал иск Грузии допустимым к рассмотрению.















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