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Бен Эмерсон: Россия утверждает, что осколки «Искандера» были умышлено помещены в тело убитого в Гори журналиста, что немыслимо


23.05.2018   17:02
Россия утверждает, что не применяла «Искандер» 12 августа в Гори, и данное преступление является фабрикацией, — о применении ракеты типа «Искандер» в Гори и доказательствах Грузии в своем выступлении на заседании по делу «Грузия против России» (дело II) в Европейском суде по правам человека в Страсбурге говорил британский адвокат государства Грузия Бен Эмерсон.

По словам юриста, вышеупомянутая российская версия является неправдоподобной для всех. Согласно заявлению адвоката, Россия также утверждает, что в тело убитого в Гори 12 августа голландского журналиста Стана Сториманса были умышленно вложены осколки «Искандера».

«Российская сторона утверждает, что у нее нет никаких доказательств применения «Искандера» или дислокации 12 августа данной системы в названном месте дислокации. Примечательно, что российские военные свидетели говорят, что они даже не допускают мысли о возможности привлечения России к какой-либо ответственности за это нападение, и что «Искандер» применил российскую ракету. Когда им предъявили осколки, извлеченные из тела Стана Сториманса, тогда они заявили, что осколки были умышленно помещены в тело. Когда мы сказали, что согласно обнаруженному серийному номеру ракеты подтверждается ее российское происхождение, тогда они сказали, что все преступление является фабрикацией, которая служит антироссийской пропаганде, что неправдоподобно для всех. Это указывает на качество ответственности России и насколько серьезно она подходит к этому делу. В заключении экспертов сказано, что примененная ракета была российского производства», — заявил адвокат Грузии.

Что касается российской стороны, то на заседании ее представитель повторил аргументы, которые Москва приводила с 2008 года по сей день, заявив, что «вооруженные силы Грузии напали на Цхинвали».

«Важно понимать, что в результате варварского нападения Грузии на Цхинвали, грузинские вооруженные силы уничтожили военные возможности т.н. Южной Осетии. Российские военные сделали максимально возможное для защиты безопасности мирных жителей, включая обеспечение безопасности и российских миротворцев, на которых до того напали грузины», — заявил представитель российского государства.

Сегодня в Европейском суде по правам человека в Страсбурге завершились заключительные устные слушания по делу «Грузия против России» (дело II).






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