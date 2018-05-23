Убийства Отхозория и Татунашвили, нарушение прав человека на оккупированных территориях - Джанелидзе на Совете безопасности ООН

23.05.2018 17:03 Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе принял участие в дебатах Совета безопасности ООН, в рамках которого были рассмотрены вопросы защиты мирного населения во время военного конфликта.



В своем выступлении руководитель внешнеполитического ведомства заострил внимание на положении в оккупированных регионах Грузии, и тяжелых фактах нарушения прав человека на местах. По заявлению Михаила Джанелидзе, урегулирование российско-грузинского конфликта, и регулирование исходящих из него гуманитарных результатов должно базироваться на международном праве. По словам министра, несмотря на усилия правительства Грузии, неуважение Российской Федерации в данном контексте является основным препятствием урегулирования конфликта.



"Россия продолжает нарушать основные принципы Хартии ООН и международного права, так же как и резолюции 39 Совета безопасности ООН (UNSC). С российско-грузинской войны прошло 10 лет, и Российская Федерация все еще не выполнила обязательства соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, взятые по медиации Евросоюза. Наблюдательская миссия Евросоюза (EUMM), единственный представленный международный механизм, не может полноценно осуществлять свой мандат, поскольку не дается возможность войти на территории, находящиеся под незаконной оккупацией Российской федерации. Согласно пункту 5 соглашения, Российская Федерация должна вывести свои войска, и допустить возможность существования механизмов международной безопасности на месте"- отметил глава МИД.



По заявлению Михаила Джанелидзе, недопущение механизмов международной безопасности на оккупированных территориях Грузии создает со стороны Российской Федерации среду, создающую угрозу жизни людей, и защите их основных прав. В данном контексте вице-премьер Грузии еще раз говорил с высокой трибуны ООН о вопросах убийства граждан Грузии Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили.



Глава внешнеполитического ведомства Грузии отметил, что население, проживающее на оккупированных территориях Грузии, лишено минимальных гарантий безопасности, нарушаются их фундаментальные права и свободы, в том числе ограничено свободное передвижение, получение образования на родном языке, нарушаются права собственности.



"Ни один механизм международного мониторинга не имеет права войти в оккупированные регионы, чтобы обеспечить надежную информацию о нуждах, существующих с гуманитарной и точки зрения прав человека, что совершенно неприемлемо для международного содружества и Совета безопасности"- заявил Михаил Джанелидзе.



По словам министра иностранных дел, в Грузии после вето 2009 года о продлении мандата наблюдательской миссии ООН (UNOMIG), в оккупированных регионах создались вакуум, и необходимость формирования механизмов международной безопасности, что напрямую влияет на защиту гражданских лиц.



В конце речи Михаил Джанелидзе выразил готовность о присоединении Грузии ко всем усилиям, направленным на борьбу с безнаказанностью и усиление защиты прав человека в рамках конфликтов, существующих в мире.



Следует отметить, что открытые дебаты на темы "Вопросы защиты мирного населения во время военного конфликта" проводились по инициативе председательства Польши.















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