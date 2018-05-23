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Даля Грибаускайте: Вы стоите на правильном пути, хорошо знаете, чего хотите, будущее Грузии зависит только от вас (Видео)
23.05.2018 17:04
16:00, 23.05.2018
Президент Литвы Даля Грибаускайте совершит рабочий визит в Тбилиси 25 мая. Президент Литвы, вместе с делегацией, примет участие в мероприятиях запланированных на 26 мая и на площади Свободы обратится к грузинскому народу.
До визита в Грузию, Даля Грибаускате в эксклюзивном интервью Первому каналу говорила о Дне независимости, оккупации, интеграции ЕС и саммите НАТО в июле.
«Мое главное послание грузинскому народу — поверить в самих себя. Грузинский народ должен гордиться своей страной. Вы должны гордиться тем, какой путь вы прошли, как развивается страна, какие у вас перспективы, какое уважение и любовь вы заслуживаете от Литвы. Я рада, что отравлюсь в Грузию. Я хотела бы поздравить вас с 100-летним юбилеем и я рада вместе с вами отметить День независимости и свободы Грузии. Вы на правильном пути. Хорошо знаете, чего хотите. Будущее Грузии зависит только от вас. Мы вас поддерживаем и будем стоять рядом с вами», — заявила в эксклюзивном интервью Первому каналу Даля Грибаускайте.
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