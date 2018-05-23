Британский адвокат представляющий интересы грузинского государства говорит, что Россия шантажирует Европейский суд

23.05.2018 17:05 В интервью британскому изданию Guardian, адвокат представляющий интересы грузинского государства говорит, что Россия угрожает покинуть Европейский суд по правам человека, если суд не примет решение в пользу Москвы. Бен Эмерсон сделал данное заявление в Страсбурге, где прошло устное слушание иска внесенного Грузией против России.



«Ни для кого не секрет, что Россия открыто и также на закрытых заседаниях лоббирует, чтобы суд принял решение в пользу Москвы. Россия угрожает выйти из Европейской конвенции о правах человека и прекратить финансирование суда, если суд вынесет против неё вердикт », — говорит адвокат защищающий интересы грузинского государства.



В публикации Guardian отмечается, что Грузия обвиняет Россию в нарушении прав человека во время войны 2008 года.



«Как говорят в Грузии, российские самолеты в течение пяти дней совершили более 100 авиаударов по целям находящимся в Грузии. По их словам, есть много свидетельств того, что российские бомбы использовались против гражданских лиц. В результате, были убиты и ранены невинные люди. Эти доказательства объединяют спутниковые снимки, видео и телефонные записи », — пишет Guardian.



Адвокат представляющий интересы грузинского государства в интервью британскому изданию говорит, что после подписания соглашения о прекращении огня, российская армия вторглась в села населенные этническими грузинами и заблокировала все пути для отхода. По его словам, после этого осетинские военные и другие незаконные группировки сжигали грузинские дома и сожгли целые деревни. Они убили многих людей и многим пригрозили смертью, если бы они отказались покинуть деревню.



В публикации Guardian говорится, что в 2016 году более 30-ти свидетелей были выслушаны в Европейском суде по правам человека.



«Их показания включали в себя самые жестокие эпизоды войны. Среди них была этническая чистка 26 000 грузин, проживающих в т.н. Южной Осетии или в соседних деревнях, которых изгнали, а их дома сожгли. Кроме того, нападение на город Гори и пытки заключенных », — пишет британское издание.



В разговоре с Guardian, адвокат представляющий интересы грузинского государства заявил, что по утверждению российской стороны, атака ракетой «Искандер» совершенная в Гори, в результате которой погиб голландский журналист и еще 11 мирных граждан, было организовано грузинскими властями.



«Требование российской стороны бесмысмысленно и комично», — сказал Эмерсон в интервью британскому Guardian.















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