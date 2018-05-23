Давид Дондуа встретился с сопредседателями женевских международных переговоров

23.05.2018 17:28 22 мая в Министерстве иностранных дел Грузии состоялась подготовительная встреча 44-го раунда с сопредседателями женевских международных переговоров. Встречей с грузинской стороны руководил заместитель министра иностранных дел, глава грузинской делегации в женевских переговорах Давид Дондуа.



Стороны подвели итоги 43-го раунда переговоров. Представители Грузии отметили, что на предыдущем раунде в результате деструктивного подхода России переговоры о вопросе неприменения силы вошли в тупик. Состоялся разговор о вопросах, которые рассмотрят на следующем раунде.



С особой остротой был поставлен вопрос убийства Арчила Татунашвили. Руководитель делегации Грузии в женевских переговорах заострил внимание на необходимость проведения полноценного расследования, и наказания виновных. Отметили, что это не первый случай, и стало некоторой тенденцией. Неисполнение правосудия как по делу убийства Арчила Татунашвили, так и Гиги Отхозория и Давида Башарули, создает синдром безнаказанности, и поощряет этнически мотивированные преступные действия по отношению грузин в оккупированных регионах. Сопредседатели со своей стороны еще раз осудили убийство Арчила Татунашвили. Отметили, что важно обеспечить своевременное и должное расследование подобных фактов, и наказание виновников во избежание подобных происшествий в будущем.



Одним из главных предметов рассмотрения являлись вопросы выполнения Россией условий соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, подтверждения и выполнения обязательства о неприменении силы в отношении Грузии, а также создания международных механизмов безопасности на месте. Был сделан акцент на необходимости предметных переговоров, и достижения прогресса по вопросу возвращения беженцев и вынужденно перемещенных лиц.



На встрече детально было рассмотрено положение с точки зрения безопасности и прав человека, как в Абхазии и Цхинвальском регионе, так и на территории, прилегающей к оккупационной линии.



Разговор коснулся также шагов Российской Федерации, сделанных к фактической аннексии оккупированных территорий Грузии. Подчеркнули регулярные нарушения Россией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года незаконной милитаризацией, и военными учениями в Абхазии и Цхинвальском регионе.



Отметили укрепление линии оккупации колючими ограждениями и разными искусственными барьерами, незаконные задержания и похищения, негативные результаты закрытия т.н. пунктов перехода для населения в регионе Абхазии, ограничение доступа на частную собственность, и свободное передвижение. Уделили внимание установлению ограничительных мер оккупационными режимами в Абхазии и Цхинвальском регионе на ввоз разного вида продуктов из остальной части Грузии, что еще больше отягчает гуманитарное положение местного населения и фермеров.



Сделали акцент на усиление этнической дискриминации грузин на оккупированных территориях. Отметили, что живущих в Гали грузин вынуждают регистрироваться иностранцами, и изменить этническую идентичность. В этом контексте грузинская сторона подчеркнула заявления оккупационного режима о разделении на категории грузин, проживающих в Цхинвальском регионе. Заострили внимание на вопрос запрещения образования на родном зыке в грузинских школах Гали и Ахалгорского района.



Отметили, что тяжелое положение, сложившееся на оккупированных территориях в контексте прав человека и с гуманитарной точки зрения способствует дестабилизации ситуации на месте. Давид Дондуа призвал сопредседателей дать в ходе раунда надлежащую оценку развитым событиям, и не пожалеть усилий для исправления положения на местах.



Следующий, 44-й раунд женевских переговоров состоится 19-20 июня 2018 года.

















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