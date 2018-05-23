Президент наградил грузинских олимпийцев орденом Блистательности

23.05.2018 17:51 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил грузинских олимпийских чемпионов президентским орденом Блистательности. Награда была передана 23 спортсменам. Примечательно, что победители Олимпиады в Рио – Лаша Талахадзе и Владимир Хинчегашвили уже награждены данной медалью.



Церемония награждения состоялась в Национальном олимпийском комитете. Решением президента, за победу, завоеванную на Олимпийских играх, и вклад в повышение авторитета грузинского спорта мировой арене награждены спортсмены:

Александр Анпилогов - олимпийский чемпион по гандболу,

Георгий Асанидзе - олимпийский чемпион по тяжелой атлетике,

Вахтанг Благидзе - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе,

Давид Гобеджишвили - олимпийский чемпион по вольной борьбе,

Владимир Гоголадзе – олимпийский чемпион по спортивной гимнастике,

Зураб Звиадаури - олимпийский чемпион по дзюдо,

Леван Тедиашвили - двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе,

Важа Качарава - олимпийский чемпион по волейболу,

Гела Кеташвили - олимпийский чемпион по футболу,

Кахи Кахиашвили - трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике,

Манучар Квирквелия - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе,

Лосаберидзе - олимпийская чемпионка по стрельбе из лука,

Реваз Миндорашвили - олимпийский чемпион по вольной борьбе,

Роман Руруа - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе,

Нино Салуквадзе - олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе,

Виктор Санеев - трехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике,

Роберт Шавлакадзе - олимпийский чемпион по легкой атлетике,

Лаша Шавдатуашвили - олимпийский чемпион по дзюдо,

Рафаэль Чимишкян - олимпийский чемпион по тяжелой атлетике,

Ираклий Цирекидзе - олимпийский чемпион дзюдо,

Лери Хабелов- олимпийский чемпион по вольной борьбе,

Шота Хабарели - олимпийский чемпион по дзюдо,

Давид Хахалеишвили - олимпийский чемпион по дзюдо.















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