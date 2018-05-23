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Президент наградил грузинских олимпийцев орденом Блистательности


23.05.2018   17:51
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил грузинских олимпийских чемпионов президентским орденом Блистательности. Награда была передана 23 спортсменам. Примечательно, что победители Олимпиады в Рио – Лаша Талахадзе и Владимир Хинчегашвили уже награждены данной медалью.

Церемония награждения состоялась в Национальном олимпийском комитете. Решением президента, за победу, завоеванную на Олимпийских играх, и вклад в повышение авторитета грузинского спорта мировой арене награждены спортсмены:
Александр Анпилогов - олимпийский чемпион по гандболу,
Георгий Асанидзе - олимпийский чемпион по тяжелой атлетике,
Вахтанг Благидзе - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе,
Давид Гобеджишвили - олимпийский чемпион по вольной борьбе,
Владимир Гоголадзе – олимпийский чемпион по спортивной гимнастике,
Зураб Звиадаури - олимпийский чемпион по дзюдо,
Леван Тедиашвили - двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе,
Важа Качарава - олимпийский чемпион по волейболу,
Гела Кеташвили - олимпийский чемпион по футболу,
Кахи Кахиашвили - трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике,
Манучар Квирквелия - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе,
Лосаберидзе - олимпийская чемпионка по стрельбе из лука,
Реваз Миндорашвили - олимпийский чемпион по вольной борьбе,
Роман Руруа - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе,
Нино Салуквадзе - олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе,
Виктор Санеев - трехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике,
Роберт Шавлакадзе - олимпийский чемпион по легкой атлетике,
Лаша Шавдатуашвили - олимпийский чемпион по дзюдо,
Рафаэль Чимишкян - олимпийский чемпион по тяжелой атлетике,
Ираклий Цирекидзе - олимпийский чемпион дзюдо,
Лери Хабелов- олимпийский чемпион по вольной борьбе,
Шота Хабарели - олимпийский чемпион по дзюдо,
Давид Хахалеишвили - олимпийский чемпион по дзюдо.






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