Россия шантажирует ЕСПЧ - адвокат

23.05.2018 19:05 Адвокат государства Грузии в Страсбургском суде Бен Эмерсон заявляет, что Россия угрожает выходом из Европейской конвенции по правам человека и прекращением финансирования суда, если суд примет решение против нее. Об этом Бен Эмерсон заявил в беседе с британским изданием The Guardian.



«Не секрет, что Россия публично и в закрытом формате лоббирует то, чтобы суд принял решение в пользу Москвы. Россия угрожает выйти из Европейской конвенции по правам человека и прекратить финансирование суда, если суд вынесет решение против нее», - заявил адвокат.



Он также заявил, что установление Россией контроля над территориями Грузии было частью плана, целью которого была оккупация как можно больших территорий.



В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) состоялось последнее устное слушание по делу «Грузия против России (II)». После заседания суд с целью вынесения решения удалится на совещание, решение же, предположительно, будет объявлено через несколько месяцев.















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