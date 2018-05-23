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Россия шантажирует ЕСПЧ - адвокат


23.05.2018   19:05
Адвокат государства Грузии в Страсбургском суде Бен Эмерсон заявляет, что Россия угрожает выходом из Европейской конвенции по правам человека и прекращением финансирования суда, если суд примет решение против нее. Об этом Бен Эмерсон заявил в беседе с британским изданием The Guardian.

«Не секрет, что Россия публично и в закрытом формате лоббирует то, чтобы суд принял решение в пользу Москвы. Россия угрожает выйти из Европейской конвенции по правам человека и прекратить финансирование суда, если суд вынесет решение против нее», - заявил адвокат.

Он также заявил, что установление Россией контроля над территориями Грузии было частью плана, целью которого была оккупация как можно больших территорий.

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) состоялось последнее устное слушание по делу «Грузия против России (II)». После заседания суд с целью вынесения решения удалится на совещание, решение же, предположительно, будет объявлено через несколько месяцев.






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