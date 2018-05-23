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Грузия представила ЕСПЧ твердые доказательства нарушений Россией ряда европейских конвенции - Цихелашвили
23.05.2018 19:10
Грузинской стороной в Страсбургском суде представлены твердые доказательства по поводу того, что со стороны России нарушен ряд статей Европейской конвенции, - об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.
По ее словам, все усилия мобилизованы и направлены на то, чтобы европейский суд был максимально информирован и у него были все доказательства.
«После сегодняшнего последнего слушания решение не будет опубликовано. Для этого требуется определенный период, окончательное решение суд обнародует через несколько месяцев. Естественно, что общественный интерес к этому делу высок, поскольку оно касается самого главного вызова и проблемы, которые имеются сегодня у нашей страны, огромной трагедии, которую страна перенесла в 2008 году и попрала право на жизнь множества людей. Мы ожидаем, что Европейский суд примет такое решение, которое покажет, что это на самом деле эффективный исполнительный орган правосудия в Европе», - заявила Кетеван Цихелашвили.
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