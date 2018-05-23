Давид Бакрадзе: Сложно принимать решения, когда на одной стороне дела Россия

23.05.2018 19:50 По мнению лидера парламентского меньшинства Давида Бакрадзе, для Грузии созданный на сегодня политический контекст благоприятный, поскольку никто не сомневается, что агрессивное поведение России является угрозой не только по ее соседству, но и в Америке и Европе.



В разговоре с Первым каналом Давид Бакрадзе отозвался на процессы в Страсбурге в связи с грузинско-российской войной, и отметил, что факты налицо, и историческая правда на стороне Грузии.



"В этой тяжбе Грузия полностью права, поскольку Грузия однозначно жертва российской агрессии. Контекст для нас абсолютно благоприятный, потому как факты налицо, и историческая правда находится на стороне Грузии. Поэтому я очень надеюсь, что решение суда будет соответственное, и историческая правда подтвердится.



Выносить решение всегда сложно, когда на одной стороне дела Россия, поскольку она большая, и значительная страна для Европы, в том числе для Страсбургского суда, но международный политический контекст очень благоприятный, и как никогда, международная позиция ясно сформирована, что Россия является агрессором, и действия России создают угрозу Европе.



Как никогда, международный контекст ясный, что за этими действиями России может последовать соответствующая реакция. Принимать решение в связи с Россией сложно, но если когда-либо был шанс, чтобы решение было принято по справедливости, сегодня этот шанс существует"- заявил Бакрадзе.



По мнению депутата, единственное, что может помешать этому процессу, заявления со стороны представителей грузинской власти о вине Грузии в начале войны.



"Надеюсь, эти заявления не перевесят те факты, которые лежат на второй стороне весов. С точки зрения исторической правды, фактов, и политического контекста сегодня существует соответствующая обстановка для того, чтобы Страсбургский суд принял правильное решение"- добавил Давид Бакрадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

