Стратегическое партнерство с Америкой это большая честь для Грузии - Квирикашвили

23.05.2018 21:14 Америка моментально оценила вызовы, сопровождающие геостратегическое положение Грузии, особенно напряженные отношения с Россией и сложность ее среды безопасности, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в ходе выступления на конференции стратегического партнерства Грузии и США – «100 лет со дня основания Первой республики» в Институте мира США.



Как сообщает администрация правительства, премьер-министр коснулся отношений между Грузией и Соединенными Штатами и отметил, что между двумя странами партнерские отношения.



«США моментально оценили вызовы, сопровождающие геостратегическое положение Грузии, особенно напряженные отношения с Россией и сложность ее широкой среды безопасности. В тоже время, они сразу осознали благоприятную географию Грузии, ее способность показать преимущества демократического развития, а также неутолимый дух полных жизни грузин. В свою очередь, Грузия понимает и вносит вклад в укрепление и защиту своих интересов и демократических ценностей со стороны Америки в регионе и за его пределами. Грузия ценит свой вклад в это партнерство, сражаясь вместе с Америкой и ее союзниками по НАТО в таких горячих точках, как Ирак и Афганистан, где Грузия после Соединенных Штатов потеряла больше своих бойцов на душу населения, чем любая другая страна-член НАТО. Расходы Грузии на оборону значительно превышают стандарт НАТО – 2%, как справедливо требовал этого президент Трамп. Мы этим гордимся. Мы гордимся, что поддерживаем нашу общую повестку дня безопасности. Вместе мы сильнее, чем по отдельности, что является сутью стратегического партнерства», - сказал премьер

По его словам, в Евразии темпы растут, их питают такие новые торговые маршруты, как Транскаспийский коридор и новый Шелковый путь. По словам главы правительства, новые игроки со всего мира сегодня стараются использовать имеющиеся в Евразии огромные возможности.



«Создаются новые связи и альянсы из Европы в Азию. Значимость уникального расположения Грузии и, следовательно, важность ее стратегического партнерства с Соединенными Штатами будет только расти. Именно сейчас настало время обратить внимание на двустороннее торговое соглашение, которое для обеих наших стран принесет выгоды в связи с экономикой и безопасностью. Партнерство и стратегия в прямой связи с миром и стабильностью. Стратегическое партнерство с Америкой это большая честь для Грузии», - отметил премьер-министр.















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