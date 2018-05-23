Квирикашвили: Сегодня Грузия больше не находится на распутье

23.05.2018 22:32 Сегодня Грузия больше не находится на распутье. Наша культура — европейская с американским оттенком; наше мировоззрение — западное и трансатлантическое также, как наши ценности и политика, — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в «Институте мира США» на второй по счету ежегодной конференции по стратегическому партнерству США-Грузия — «100 лет со дня основания Первой республики». В своем слове премьер-министр рассказал о независимости Грузии, ее истории и ее западном выборе.



«История является составной частью мировоззрения грузин. Мы очень многое перенесли, чтобы дойти до этих дней, и героями этой истории являются именно грузины. 100 лет назад, в мае, Грузия сделала огромный шаг в будущее. Мы создали Демократическую Республику Грузия тогда, когда вокруг нашей маленькой страны царили беспорядки, революция и гражданская война, которые подпитывались силами, многократно превосходящими наши возможности. В тот исторический момент наши предки возможно и не осознавали, что независимость Грузии и наша свобода будут отложены ещё почти на 75 лет», — заявил Георгий Квирикашвили.



Он напомнил, что всего через три года после возвращения государственности в Грузию вторглась Красная Армия, и хотя временно, но все же лишила ее независимости. По словам Квирикашвили, несмотря на это Грузия никогда не предавала мечту о независимости и свободе.



«Эти инстинкты заложены в нашем генетическом коде. Здесь мы можем упомянуть восстановление государственной независимости в 1991 году, но корни грузинской государственности уходят на глубину столетий. В качестве перекрестка цивилизаций мы многое впитываем и многим делимся с нашим окружением, но в то же время, сохраняем нашу грузинскую уникальность и западную уникальность», — сказал Георгий Квирикашвили.



Как подчеркнул премьер, 100 лет назад Грузия навечно связала свою дорогу с Западом, и сегодня уже Грузия больше не находится на распутье. Культура Грузии — европейская с американским оттенком, — сказал Квирикашвили.



«Наше мировоззрение западное и трансатлантическое также, как наши ценности и политика. Наша верность основам западных и европейских ценностей — демократии и правам человека, является твердой, глубинной и устойчивой. Мы гордимся тем, что мы являемся продуктивным членом трансатлантического сообщества, и с течением времени, нас ожидает ещё больший рост», — заявил Георгий Квирикашвили на второй Конференции по стратегическому партнерству между США и Грузией «100 лет со дня основания Первой республики».















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