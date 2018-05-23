Квирикашвили встретится с Майком Пенсом в Вашингтоне сегодня

23.05.2018 22:48 Премьер-министр Грузии сегодня встретится с вице-президентом США Майком Пенсом в Вашингтоне.



По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, основными темами обсуждения будут вопросы, учтенные повесткой дня стратегического партнерства США и Грузии, позитивная динамика развития двухсторонних отношений, процесс евроатлантической интеграции Грузии и углубление сотрудничества в разных сферах.



Рабочий визит премьер-министра Грузии в США завершится сегодня.















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