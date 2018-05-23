Майк Помпео: США не потерпят вмешательства России в выборы в 2018 году

23.05.2018 22:51 Соединенные Штаты не будут терпеть вмешательства России в выборы, запланированные в 2018 году, — об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил в ходе выступления в комитете по иностранным делам Палаты представителей.



«Мы не будем терпеть вмешательства России в наши выборы в 2018 году. Много работы уже сделано, еще больше — впереди», — заявил Майк Помпео.



Помпей пообещал, что действия России не останутся без ответа.



«Мы будем принимать соответствующие контрмеры в ответ на долгосрочные усилия России», — заявил госсекретарь.



В ноябре 2018 года в США запланированы промежуточные выборы в Конгресс.















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