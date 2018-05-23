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Майк Помпео: США не потерпят вмешательства России в выборы в 2018 году
23.05.2018 22:51
Соединенные Штаты не будут терпеть вмешательства России в выборы, запланированные в 2018 году, — об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил в ходе выступления в комитете по иностранным делам Палаты представителей.
«Мы не будем терпеть вмешательства России в наши выборы в 2018 году. Много работы уже сделано, еще больше — впереди», — заявил Майк Помпео.
Помпей пообещал, что действия России не останутся без ответа.
«Мы будем принимать соответствующие контрмеры в ответ на долгосрочные усилия России», — заявил госсекретарь.
В ноябре 2018 года в США запланированы промежуточные выборы в Конгресс.
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