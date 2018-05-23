Эмерсон: Самое неопровержимое доказательство преступлений России в Августовской войне исходит от самого Владимира Путина

23.05.2018 22:53 Россия не препятствовала этнической чистке грузин, а иногда и сама участвовала в преступлении, — об этом заявил британский адвокат Бен Эмерсон, защищающий интересы Грузии, на заседании Европейского суда по правам человека в Страсбурге.



«Во время боевых действий и после их прекращения, российские вооруженные силы вместе с сепаратистами и подконтрольными России другими нелегальными группировками, совместно вошли в грузинские села. К этому времени часть населения бежала, либо была эвакуирована, а те, кто остался, были в основном пожилыми людьми и не могли оказать сопротивление. Российские войска заблокировали деревни, то есть, они поставили контрольно-пропускные пункты и допустили, чтобы грузинские села были полностью сожжены. Гражданским лицам угрожали убийством, если они не покинут деревни. Многие люди были отобраны по этническому признаку и убиты. Убийства носили систематический характер, что жестко осудило ОБСЕ. Некоторые преступления были организованы непосредственно российскими военными. Остальные же происходили в их присутствии и при их содействии, или они просто не мешали преступникам.



По словам Эмерсона, есть не одно доказательство того, что российские вооруженные силы могли остановить этническую чистку грузин, но Россия избрала другой путь, и часто в этом преступлении участвовали сами российские военные. Как считает британский юрист, при этом автором главного доказательства является сам президент России.



«Массовые убийства, организованные Россией в Грузии, нельзя разделить на отдельные инциденты и фазы. Очевидно, это была одна кампания. Все доказательства указывают на то, что это была военная кампания, которая готовилась на протяжении десятилетий и ставила целью оккупацию как можно большей территории Грузии. Доказательства указывают, что Россия прибегла к административной практике нарушения прав человека в целях навечно изгнать этнических грузин из сепаратистского региона. Очевидно, что это был не изолированный инцидент и это происходило систематически.



Самое неопровержимое доказательство преступлений России исходит от самого Владимира Путина. На четвертую годовщину российской интервенции в Грузию Владимир Путин на пресс-конференции сказал следующее, здесь приведу цитату: «Это не тайна, Генштабом был подготовлен план. Более того, согласно этому плану мы провели подготовительные работы с военными т.н. Южной Осетии, они исполнили свою роль». Эти слова сказал Путин, и эта видеозапись приобщена к делу», — подчеркнул Бен Эмерсон.















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