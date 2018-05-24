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США работают над присоединением Грузии к НАТО - Помпео
24.05.2018 10:10
США работают над присоединением Грузии к НАТО, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Что касается Грузии, мы работаем над их присоединением к НАТО", — сказал он, выступая перед конгрессменами в комитете по международным делам палаты представителей США.
Глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе, выступая в Вашингтоне, заявил, что Грузия добилась значительного прогресса на пути соответствия стандартам НАТО и рассчитывает, что на июльском саммите альянса этот факт будет зафиксирован официально. По его словам, за последние десять лет в стране проводились изменения и в политической, и в военной области.
Он добавил, что НАТО для Грузии является "ключевым гарантом территориальной целостности".
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Брюсселе.
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