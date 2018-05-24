Грибаускайте: Грузия – единственная страна на Южном Кавказе, на которую можно положиться

24.05.2018 10:13 Если будет соглашение и необходимость, тогда можно перепрыгнуть через шаги к вступлению в НАТО, т.е. ускорить процесс, — об этом президент Литвы Даля Грибаускайте заявила в эксклюзивном интервью Первому каналу.



«Хочу сказать, что не так важно, как мы назовем каждый шаг. Главное – доверие между нами, защита демократических ценностей, которые записаны в устав НАТО. Практически – те же условия, которые необходимы для вступления в НАТО, плюс – военное сотрудничество.



Требования и ценности – похожи. Грузия уже близка к НАТО. Ваша страна участвует в операциях НАТО, наши военные хорошо знают друг друга, тесным является военное сотрудничество. Это – лучшая основа для политических решений в будущем. Техническая подготовка и политические решения как в Евросоюзе, так и НАТО отличаются друг от друга. Необходимо, чтобы пересекались субъективные и объективные причины и необходим консенсус, которого пока нет», — заявила Даля Грибаускайте.



Вместе с тем, по словам Грибаускайте, Грузия успешно проводит реформы и Грузия — единственная страна на Южном Кавказе, на которую можно положиться.



«Проблема в том, что НАТО сейчас очень занята. Занята и загружена международными элементами безопасности, трансатлантическими отношениями, отношениями с новой администрацией США. Есть очень много приоритетных вопросов, которые составляют повестку дня. Важна реформа НАТО. НАТО должна быть более эффективной, быстрой и оборонной, чем раньше. На фоне агрессивных шагов России и угроз со стороны России необходимо подготовить нато для того, чтобы она была более эффективной. Поэтому, расширение – позади этих приоритетов. Причиной является геополитическое положение и политическая воля.



Мы всегда говорим, что Грузия – значимый и ценный партнер. Говорим, что Грузия успешно проводит реформы и Грузия — единственная страна на Южном Кавказе, на которую можно положиться», — заявила Грибаускайте.















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