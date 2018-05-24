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Министр обороны: Грузинская сторона представила в ЕСПЧ достаточно твердые доказательства


24.05.2018   11:17
Министр обороны Грузии Леван Изория, находящийся официальным визитом в Соединенных Штатах Америки, отозвался на заявление Министерства юстиции Российской Федерации в связи с процессами в Страсбургском суде.

Грузинской редакции "Голоса Америки" министр обороны заявил, что такого рода заявления от России не удивительны.

"Такие заявления от России меня не удивляют. Что касается объективной реальности, грузинская сторона представила в суде достаточно прочные и твердые доказательства, что дает нам основание и надежду на то, что суд вынесет решение, где будут зафиксированы нарушения отдельных статей конвенции с российской стороны. Мы говорим на языке доказательств, в отличие от цинизма"- заявил Леван Изория.

Согласно заявлению Министерства юстиции России, представители России опровергли в Европейском суде по правам человека обвинения, предъявленные Грузией в связи с событиями, имевшими место в ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года.

"Во время выступления российская сторона опровергла беспочвенные доказательства власти Грузии о том, что будто российские вооруженные силы как-то связаны с нарушением прав мирного населения Республики Грузия в августе 2008 года. Российская сторона указала суду, что подобные обвинения беспочвенные, и не подтверждаются какими-либо объективными, или приемлемыми доказательствами"- говорится в заявлении Министерства юстиции России.

В Министерстве юстиции РФ также отметили, что "представители России передали судьям информацию, подтверждающую, что власть Грузии искажает события"







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