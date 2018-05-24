|
Вице-президент США Майк Пенс принял Георгия Квирикашвили в своем доме
24.05.2018 11:36
Вице-президент США Майк Пенс принял в своем доме премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.
Лидеры стран стратегических партнеров детально обсудили все вопросы существующей повестки дня отношений двух стран. На встрече еще раз было четко подтверждено, что Америка стоит рядом с Грузией в преодолении всех проблем, возможностях или вызовах.
По словам вице-президента США, он особенно ценит Георгия Квирикашвили, как лидера в процессе западной интеграции Грузии и процессе реформ;
Во время разговора, было подчеркнуто особое место Грузии в области политики в США в регионе.
Вице-президент Майк Пенс подтвердил твердую готовность США предпринять шаги по интеграции Грузии в НАТО, укреплению обороны и безопасности страны и углублению торгово-экономических отношений.
Встреча премьер-министра Грузии с вице-президентом США продолжалась в дружеской обстановке дольше запланированного. В конце встречи, Георгий Квирикашвили сделал памятную запись в памятной книге почетных гостей в доме вице-президента Соединенных Штатов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна