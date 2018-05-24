Вице-президент США Майк Пенс принял Георгия Квирикашвили в своем доме

24.05.2018 11:36 Вице-президент США Майк Пенс принял в своем доме премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.



Лидеры стран стратегических партнеров детально обсудили все вопросы существующей повестки дня отношений двух стран. На встрече еще раз было четко подтверждено, что Америка стоит рядом с Грузией в преодолении всех проблем, возможностях или вызовах.



По словам вице-президента США, он особенно ценит Георгия Квирикашвили, как лидера в процессе западной интеграции Грузии и процессе реформ;



Во время разговора, было подчеркнуто особое место Грузии в области политики в США в регионе.



Вице-президент Майк Пенс подтвердил твердую готовность США предпринять шаги по интеграции Грузии в НАТО, укреплению обороны и безопасности страны и углублению торгово-экономических отношений.



Встреча премьер-министра Грузии с вице-президентом США продолжалась в дружеской обстановке дольше запланированного. В конце встречи, Георгий Квирикашвили сделал памятную запись в памятной книге почетных гостей в доме вице-президента Соединенных Штатов.















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