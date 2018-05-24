Сегодня в Праге пройдет очередная встреча представителей Грузии и России

24.05.2018 11:41 Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе встретится сегодня с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным.



Встреча Абашидзе-Карасина проводится впервые после убийства на оккупированной территории Арчила Татунашвили .



Пражский формат предусматривает рассмотрение торгово-экономических, транспортных и гуманитарных вопросов между двумя странами. Однако, Зураб Абашидзе в разговоре с Первым каналом заявил, что на встрече с Григорием Карасиным он обратит внимание на факт посягательства на жизнь Арчила Татунашвили.



Будет ли поднят вопрос в Праге о подготовке возможной встречи президентов Грузии и Российской Федерации, пока неизвестно.



«Такая встреча теоретически возможна на всех уровнях, в том числе на самом высоком, но для этого необходима соответствующая подготовка», — сказал Григорий Карасин в интервью российским СМИ.



Пражский формат существует в рамках грузино-российского диалога с 2012 года.















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