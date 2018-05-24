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Сегодня в Праге пройдет очередная встреча представителей Грузии и России


24.05.2018   11:41
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе встретится сегодня с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным.

Встреча Абашидзе-Карасина проводится впервые после убийства на оккупированной территории Арчила Татунашвили .

Пражский формат предусматривает рассмотрение торгово-экономических, транспортных и гуманитарных вопросов между двумя странами. Однако, Зураб Абашидзе в разговоре с Первым каналом заявил, что на встрече с Григорием Карасиным он обратит внимание на факт посягательства на жизнь Арчила Татунашвили.

Будет ли поднят вопрос в Праге о подготовке возможной встречи президентов Грузии и Российской Федерации, пока неизвестно.

«Такая встреча теоретически возможна на всех уровнях, в том числе на самом высоком, но для этого необходима соответствующая подготовка», — сказал Григорий Карасин в интервью российским СМИ.

Пражский формат существует в рамках грузино-российского диалога с 2012 года.






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