Квирикашвили: Визит в США был чрезвычайно важным и результативным

24.05.2018 11:53 Состоялся чрезвычайно значимый визит в США, где у нас вместе с нашими американскими друзьями и коллегами было очень откровенное, предметное рассмотрение абсолютно всех вопросов, которые стоят в повестке дня двухсторонних стратегических отношений - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, подводя итоги визита в Соединенные Штаты.



По заявлению премьер-министра, визит в США был весьма важным и результативным, с конкретными посланиями и конкретными обещаниями.



"Понедельник начался открытием вместе с Госсекретарем пленарного заседания комиссии двухстороннего стратегического партнерства. Мы услышали очень четкие, недвусмысленные мессиджи поддержки со стороны Майка Помпео. Очень важны четкие мессиджи поддержки территориальной целостности, суверенитета, а также вступления Грузии в НАТО, особенно когда мы приближаемся к июльскому саммиту НАТО в Брюсселе.



А также у нас была многосторонняя, детальная дискуссия конкретно с помощником Госсекретаря США Весом Митчеллом. Мы рассмотрели повестку дня стратегического партнерства, говорили о возможности свободной торговли с США, и необходимой поддержке для того, чтобы мы приблизились к конкретному рассмотрению этого вопроса с торговым представителем.



У нас были очень важные встречи в Конгрессе, Сенате. Сегодня мы вместе с американскими друзьями отмечаем в Институте мира 100 летний юбилей создания нашей Первой Республики.



Разумеется, состоялась важнейшая встреча с вице-президентом Пенсом, с которым мы рассмотрели абсолютно все вопросы. Обсудили вопросы безопасности в нашем регионе, приоритетные для США темы, аспекты нашего сотрудничества. Мы являемся ближайшими партнерами США в нашем регионе, и мы услышали от вице-президента очень четкие мессиджи поддержки, что для нас, я бы сказал, жизненно важно. Разумеется, это также является громадной ответственностью на грузинской стороне, чтобы в этом партнерстве мы взяли максимально высокую планку для нашей страны, и наша власть абсолютно готова к этому.



Визит в США был чрезвычайно важным и результативным, с конкретными посланиями, конкретными обещаниями, и мы надеемся, что у этого визита будет очень серьезное продолжение в будущем с точки зрения углубления нашего двухстороннего стратегического партнерства. К этому партнерству в будущем добавиться очень много новых измерений, что весьма важно, чтобы это было полномасштабное двухстороннее партнерство в полном спектре. Разумеется, сегодня, в сегодняшнем мире США являются самыми близкими стратегическими партнерами, поддерживающими Грузию"- отметил Георгий Квирикашвили.



Данную информацию распространила пресс-служба администрации правительства Грузии.

















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