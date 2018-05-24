Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия является вызовом для стратегических интересов США - Помпео


24.05.2018   12:20
Администрация Белого дома намеревается ввести против России еще больше санкций, чем действует в данный момент, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я знаю, что в рамках CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "Акт о противодействии противникам Америки путем санкций" - ИФ) было введено значительное количество санкций, и я знаю, что будет еще много других", - сказал М.Помпео, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Он уточнил, что, тем не менее, США изучают возможности, чтобы антироссийские санкции не нанесли ущерба союзникам Вашингтона.

Госсекретарь США также подтвердил, что он поддерживает позицию ЦРУ о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

"Да, сэр", - сказал М.Помпео в ответ на соответствующий вопрос конгрессмена, уточнив, что он разделяет позицию разведслужб, согласно которой Россия вмешивалась в предвыборную гонку в 2016 году для того, чтобы навредить кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Он подчеркнул, что вывод о том, что российские власти ставили целью добиться победы Д.Трампа, "менее очевиден и пользуется меньшей поддержкой" в докладе ЦРУ и АНБ от января 2017 года.

Россия является вызовом для стратегических интересов США, полагает госсекретарь США.

"Мы знаем, Россия представляет собой вызов нашим стратегическим интересам и безопасности наших союзников", - заявил он.

При этом он указал на "дело Скрипалей", на ситуацию в Украине, а также на необходимость того, чтобы Москва убедила сирийские власти остановить использование химического оружия.

М.Помпео заявил, что Вашингтон прикладывает усилия для срыва сделки между Турцией и РФ по приобретению российских зенитных ракетных систем С-400.

"Мы работаем над тем, чтобы удержать турок от приобретения установок С-400. Насколько я знаю, они еще их не приобрели, и я надеюсь, что их получение (турецкой стороной - ИФ) не состоится", - сказал он.

3 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

13 апреля помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил "Интерфаксу", что Россия поставит Турции зенитные ракетные системы С-400 к концу 2019 года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Детальный дизайн порта Анаклиа разработает ведущая в мире проектная компания
30 стран, с которыми Грузия имеет положительный торговый баланс
Euronews рассказал, как в Грузии катаются на лыжах в субтропиках
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госсекретарь США призвал Россию отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
В парламенте Грузии состоялось мероприятие, посвященное мохаджирству
В Тбилиси открылась выставка, посвященная мирному совместному проживанию абхазов и грузин
Житель Кутаиси задержан в Абхазии
На встрече в Гали грузинская сторона вновь потребовала выдачи убийцы Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Землетрясение произошло в Грузии
Джанелидзе: Оформление соглашения о свободной торговле с США остается для Грузии приоритетом
Бакрадзе: США стоит рядом с грузинским народом на защите нашего благополучия и свободы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна