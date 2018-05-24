Китай поздравляет грузинский народ с Днем независимости Грузии

24.05.2018 12:29 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили получил письмо с поздравлениями от президента Китая Си Цзиньпиня в связи с Днем независимости Грузии.



Информацию об этом распространяет Администрация президента Грузии.



«От имени правительства Китая, китайского народа и от своего имени, хочу искренне поздравить вас с Днем независимости Грузии и передать вам лучшие пожелания и дружественному грузинскому народу.



Грузия — традиционный друг и партнер Китая. На протяжении последних лет, Грузия продолжает экономический прогресс и верна социальной стабильности;



Народ Грузии живет и работает в мирной обстановке, страна же делает шаги для нового развития национального строительства.



Особую важность возлагаю на развитие отношений между Грузией и Китаем и желаю работать с вами, чтобы способствовать достижению сотрудничества в разных сферах для благополучия наших стран и народов.



Желаю Грузии благополучия, а грузинскому народу — счастья. Желаю вам здоровья и успехов», — отмечается в письме президента Китая.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

