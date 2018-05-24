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Китай поздравляет грузинский народ с Днем независимости Грузии


24.05.2018   12:29
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили получил письмо с поздравлениями от президента Китая Си Цзиньпиня в связи с Днем независимости Грузии.

Информацию об этом распространяет Администрация президента Грузии.

«От имени правительства Китая, китайского народа и от своего имени, хочу искренне поздравить вас с Днем независимости Грузии и передать вам лучшие пожелания и дружественному грузинскому народу.

Грузия — традиционный друг и партнер Китая. На протяжении последних лет, Грузия продолжает экономический прогресс и верна социальной стабильности;

Народ Грузии живет и работает в мирной обстановке, страна же делает шаги для нового развития национального строительства.

Особую важность возлагаю на развитие отношений между Грузией и Китаем и желаю работать с вами, чтобы способствовать достижению сотрудничества в разных сферах для благополучия наших стран и народов.

Желаю Грузии благополучия, а грузинскому народу — счастья. Желаю вам здоровья и успехов», — отмечается в письме президента Китая.






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