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Президент помиловал 143 заключенных


24.05.2018   13:25
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал 143 заключенных, согласно акту от 24 мая 2018 года.

Как заявил на сегодняшнем брифинге руководитель комиссии по помилованию Звиад Коридзе, 84 помилованных заключенных сегодня же покинут тюремные учреждения, а 59-ти срок заключения будет сокращен. Среди помилованных есть и осужденные за наркопреступления.

Вместе с тем, Коридзе пояснил, что на помилование осужденных за насильственные преступления объявлен мораторий и соответственно, рассмотрение подобных 216-ти дел отложено.






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