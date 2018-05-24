Помпео: Хотел бы четко заявить, что мы работаем над вступлением Грузии в НАТО

24.05.2018 14:32 Госсекретаря США Майка Помпео заслушали в комитете по международным отношениям Конгресса, где он ответил на вопросы конгрессменов, часть из которых касалась Грузии.



«Нас тревожит российская агрессия, которая началась в Молдове, затем достигла Грузии, а позже привела к гибели 10 000 человек в Украине. Что еще мы можем сделать вместе с нашими союзниками для обеспечения необходимым вооружением, особенно упомянутых трех республик, чтобы остановить агрессию путинского режима?»- задал вопрос конгрессмен -республиканец Джо Уилсон.



Отвечая на вопрос Майк Помпео отметил, что для бывших советских государств, которые встали на Западный путь, нужно сделать ещё многое.



«Я охотно более детально ознакомлюсь с вопросом вооружения этих трех стран. На этой неделе у нас в государственном департаменте состоялся диалог с премьер-министром Грузии в рамках Стратегического партнерства. С самого начала я хотел бы четко заявить, что мы работаем над вступлением Грузии в НАТО. Это те вопросы, с которыми мы можем помочь населению этих стран. В прошлом году мы также приняли решение предоставить оружие и системы Украине, которые она в настоящее время использует. Необходимо ещё многое сделать для тех бывших советских стран, которые идут по Западному пути», — сказал госсекретарь Майк Помпео.



По словам конгрессмена Теда По, Грузия, Украина и Молдова имеют очень плохое соседство, в частности, «русские вторглись во внутрь этих всех трех стран».



«Надеюсь, мы сможем правильно сконцентрировать внимание, чтобы помочь им в продвижении на Запад и не развернуться обратно к России», — сказал конгрессмен.















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