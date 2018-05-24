|
Абашидзе: Грузия использует все рычаги, чтобы виновные по делам Татунашвили и Отхозория были наказаны
24.05.2018 15:02
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что он начнет встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным с разговора о делах Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория.
«Конечно, в начале встречи я обращу внимание на тех драматических фактах, которые имели место на оккупированных территориях Грузии — убийствах Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория. Я хотел бы подчеркнуть, что Грузия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении рычаги для наказания виновных и пусть ни у кого не будет иллюзий, что мы остановимся в этом направлении. Существует вовлеченность содружества, наших партнеров, правовые рычаги. Мы используем их еще более эффективно», — заявил Зураб Абашидзе Первому каналу.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна