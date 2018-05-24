Абашидзе: Грузия использует все рычаги, чтобы виновные по делам Татунашвили и Отхозория были наказаны

24.05.2018 15:02 Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что он начнет встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным с разговора о делах Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория.



«Конечно, в начале встречи я обращу внимание на тех драматических фактах, которые имели место на оккупированных территориях Грузии — убийствах Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория. Я хотел бы подчеркнуть, что Грузия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении рычаги для наказания виновных и пусть ни у кого не будет иллюзий, что мы остановимся в этом направлении. Существует вовлеченность содружества, наших партнеров, правовые рычаги. Мы используем их еще более эффективно», — заявил Зураб Абашидзе Первому каналу.















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