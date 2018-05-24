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26 мая Тбилиси посетит президент Польши


24.05.2018   15:22
Между президентами Грузии и Польши сегодня состоялся телефонный разговор в ходе которого Георгий Маргвелашвили и Анджей Дуда обсудили детали визита и основные важные аспекты взаимоотношений Грузии и Польши.

Анджей Дуда приедет в Тбилиси 26 мая и примет участие в торжественных мероприятиях приуроченных к празднованию 100-летнего юбилея со дня провозглашения Первой демократической республики Грузии. Президент Польши поздравит грузинский народ с Днем независимости.

Георгий Маргвелашвили обсудил с президентом Польши ситуацию на оккупированных территориях Грузии и среду безопасности в регионе, а также поблагодарил Анджея Дуду за поддержку Грузии в текущих обсуждениях ООН по вопросам территориальной целостности, оккупации и вопросах безопасности страны.

«Крайне важно, чтобы была зафиксирована поддержка грузинской проблематики с высшей трибуны ООН со стороны её друга и партнера — Польши», — сказал Георгий Маргвелашвили в ходе телефонного разговора.

Президенты Польши и Грузии обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО.






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