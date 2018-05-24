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США твердо поддерживают вступление Грузии в НАТО - Квирикашвили


24.05.2018   15:57
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает весьма важным и результативным завершившийся в среду визит правительственной делегации республики в США.

"В понедельник вместе с госсекретарем Майком Помпео мы провели пленарное заседание двусторонней комиссии стратегического партнерства. Мы услышали очень четкие послания со стороны госсекретаря по поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также твердую поддержку по вступлению нашей страны в НАТО", - заявил Г.Квирикашвили журналистам в четверг.

По его словам, продуктивными были и встречи с конгрессменами и сенаторами США. "Мы беседовали о возможности введения для Грузии режима свободной торговли с США", - сказал премьер.

Он особо отметил состоявшуюся в среду встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. "Мы беседовали с ним по многим вопросам, в том числе и по вопросам безопасности в регионе. Было подчеркнуто, что Грузия является главным партнером США в регионе. Мы получили от вице-президента четкие сигналы поддержки", - сказал Г.Квирикашвили.

Он выразил надежду, что визит правительственной делегации Грузии в США будет иметь продолжение по развитию стратегического партнерства между двумя странами.

Грузинская делегация во главе с Г.Квирикашвили находилась с визитом в США 21-23 мая. В состав правительственной делегации также входили первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория и советник премьер-министра по вопросам внешних отношений Тедо Джапаридзе.






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