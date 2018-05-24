Переводчика книги Саакашвили взяли в правительство Армении

24.05.2018 16:10 Активист протестного движения Микаэл Наапетян, который приобрел известность после того, как перевел на армянский язык книгу Михеила Саакашвили «Пробуждение силы», стал сотрудником аппарата нового правительства Армении.



«Я принял предложение вице-премьера Тиграна Авиняна и приступил к работе в его аппарате. В моем ведении будут в том числе вопросы экономического блока. Мы будем работать над тем, чтобы найти такое решение, которое бы удовлетворило как рядовых граждан, так и олигархов, которые перестанут заниматься политикой и вернутся в бизнес», — написал на своей странице в Facebook Микаэл Наапетян.



Армянский перевод книги «Пробуждение силы» Михеила Саакашвили, выполненный Микаэлом Наапетяном, появился в книжных магазинах Армении в феврале 2017 года. При этом официальная презентация книги в доме-музее Егише Чаренца в Ереване была отменена по техническим причинам.



В книге «Пробуждение силы» описываются события грузинской революции «Роз» и последующее правление Саакашвили.















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