Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Переводчика книги Саакашвили взяли в правительство Армении


24.05.2018   16:10
Активист протестного движения Микаэл Наапетян, который приобрел известность после того, как перевел на армянский язык книгу Михеила Саакашвили «Пробуждение силы», стал сотрудником аппарата нового правительства Армении.

«Я принял предложение вице-премьера Тиграна Авиняна и приступил к работе в его аппарате. В моем ведении будут в том числе вопросы экономического блока. Мы будем работать над тем, чтобы найти такое решение, которое бы удовлетворило как рядовых граждан, так и олигархов, которые перестанут заниматься политикой и вернутся в бизнес», — написал на своей странице в Facebook Микаэл Наапетян.

Армянский перевод книги «Пробуждение силы» Михеила Саакашвили, выполненный Микаэлом Наапетяном, появился в книжных магазинах Армении в феврале 2017 года. При этом официальная презентация книги в доме-музее Егише Чаренца в Ереване была отменена по техническим причинам.

В книге «Пробуждение силы» описываются события грузинской революции «Роз» и последующее правление Саакашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Детальный дизайн порта Анаклиа разработает ведущая в мире проектная компания
30 стран, с которыми Грузия имеет положительный торговый баланс
Euronews рассказал, как в Грузии катаются на лыжах в субтропиках
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госсекретарь США призвал Россию отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
В парламенте Грузии состоялось мероприятие, посвященное мохаджирству
В Тбилиси открылась выставка, посвященная мирному совместному проживанию абхазов и грузин
Житель Кутаиси задержан в Абхазии
На встрече в Гали грузинская сторона вновь потребовала выдачи убийцы Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Землетрясение произошло в Грузии
Джанелидзе: Оформление соглашения о свободной торговле с США остается для Грузии приоритетом
Бакрадзе: США стоит рядом с грузинским народом на защите нашего благополучия и свободы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна