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Здание бывшего посольства Грузии в Москве будет передано грузинскому государству


24.05.2018   17:18
Здание бывшего посольства Грузии в Москве будет передано грузинскому государству. Как сообщает журналист Первого канала из Праги, об этом стало известно на встрече спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным.

«Мы говорили об имущественных вопросах. После долгих лет работы, было принято положительное решение о передаче нашего здания посольства в Москве в пользование Грузии.

Работа по этому вопросу идет многие годы. Наш МИД довольно успешно завершил работу по этому вопросу, что приветствуется. Очень хорошо в этом направлении поработала секция интересов Грузии в России», — отметил Зураб Абашидзе.






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