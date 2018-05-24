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Карасин: Нашей встречей в Праге мы де-факто готовим будущую встречу лидеров Грузии и России


24.05.2018   17:22
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин ответил на вопрос, рассматривает ли российская сторона возможность проведения встречи президентов Грузии и России:

«Такая встреча на столь высоком уровне является серьезным политическим событием. Нашей встречей здесь, в Праге, мы де-факто готовим встречу подобного рода. Если мы сможем что-либо предложить лидерам двух стран, что они должны рассмотреть на личной встрече, то мы пойдем на это, но пока это все еще гипотетически», — сказал Григорий Карасин.

16 мая президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил с заявлением о форме диалога с российским лидером. «Мечтаю о том времени, когда поговорю с российским лидером исходя не из его имиджа, а исходя из интересов российских семей», — сказал Георгий Маргвелашвили.






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