В Каталонии задержали 25 человек за незаконное финансирование референдума

24.05.2018 18:26 Отдел полиции Испании по вопросам борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями и антикоррупционная прокуратура провели в Барселоне масштабную операцию в связи с незаконным финансированием референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года. Об этом сообщает La Vanguardia.



В рамках операции задержаны по меньшей мере 25 человек. Среди задержанных-мэр города Тордера, которое входит в провинцию Барселона, бывший мэр города Марторелл, бывшие депутаты городского совета Барселоны.



Правоохранители проводят обыски в здании Совета Барселоны, зданиях женералитата Каталонии и других учреждениях. В обысках принимают участие в том числе направленные из Мадрида сотрудники полиции, кроме Барселоны, работают в Таррагоне и Жироне.



Операция проводится в рамках расследования преступлений, которые заключаются в хищении, уклонении от уплаты налогов, ведении переговоров, запрещенных для государственных чиновников, подделке документов, махинациях со средствами ЕС на сумму минимум 2 млн евро, незаконно выделенными на организации, связанные с движением за независимость Каталонии.



Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости, большинство тех, кто принял в нем участие, высказался за независимую Каталонию.















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