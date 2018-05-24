Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Каталонии задержали 25 человек за незаконное финансирование референдума


24.05.2018   18:26
Отдел полиции Испании по вопросам борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями и антикоррупционная прокуратура провели в Барселоне масштабную операцию в связи с незаконным финансированием референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года. Об этом сообщает La Vanguardia.

В рамках операции задержаны по меньшей мере 25 человек. Среди задержанных-мэр города Тордера, которое входит в провинцию Барселона, бывший мэр города Марторелл, бывшие депутаты городского совета Барселоны.

Правоохранители проводят обыски в здании Совета Барселоны, зданиях женералитата Каталонии и других учреждениях. В обысках принимают участие в том числе направленные из Мадрида сотрудники полиции, кроме Барселоны, работают в Таррагоне и Жироне.

Операция проводится в рамках расследования преступлений, которые заключаются в хищении, уклонении от уплаты налогов, ведении переговоров, запрещенных для государственных чиновников, подделке документов, махинациях со средствами ЕС на сумму минимум 2 млн евро, незаконно выделенными на организации, связанные с движением за независимость Каталонии.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости, большинство тех, кто принял в нем участие, высказался за независимую Каталонию.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Детальный дизайн порта Анаклиа разработает ведущая в мире проектная компания
30 стран, с которыми Грузия имеет положительный торговый баланс
Euronews рассказал, как в Грузии катаются на лыжах в субтропиках
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госсекретарь США призвал Россию отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
В парламенте Грузии состоялось мероприятие, посвященное мохаджирству
В Тбилиси открылась выставка, посвященная мирному совместному проживанию абхазов и грузин
Житель Кутаиси задержан в Абхазии
На встрече в Гали грузинская сторона вновь потребовала выдачи убийцы Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Землетрясение произошло в Грузии
Джанелидзе: Оформление соглашения о свободной торговле с США остается для Грузии приоритетом
Бакрадзе: США стоит рядом с грузинским народом на защите нашего благополучия и свободы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна