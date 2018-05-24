Россия не впускает через Верхний Ларс автобусы из Армении

24.05.2018 18:43 На грузинском участке КПП «Верхний Ларс» скопились десятки автобусов, следовавших из Армении.



По данным армянских СМИ, российская сторона не пускает автобусы с армянскими госномерами на свою территорию из-за отсутствия у водителей лицензий нового образца для осуществления пассажирских перевозок.



Скопившиеся у КПП «Верхний Ларс» автобусы в основном принадлежат частным армянским компаниям, осуществляющим нерегулярные рейсы из Армении в разные города России.



По информации министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, новые лицензии для водителей должны были действовать с 1 июня 2018 года, но российская сторона начала их требовать раньше.



Сообщается также, что транспортное ведомство в настоящее время ведёт переговоры с российской стороной для разрешения сложившейся ситуации.



Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что депутат Нацсобрания Армении от фракции «Елк» (Выход) Эдмон Марукян направил письмо председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну с просьбой предпринять меры по защите прав водителей из Армении при осуществлении трудовой деятельности на территории России.















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