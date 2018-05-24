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Украина предоставит Международному суду ООН доказательства финансирования Россией терроризма
24.05.2018 20:37
Украина предоставит Международному суду ООН доказательства финансирования Россией терроризма
12 июня Украина представит в Международный суд ООН доказательства финансирования Россией терроризма. Как написала на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль, Украина внесет в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
„Транспортировка 53-й зенитно-ракетной бригадой Вооруженных Сил Российской Федерации «Бука», из которого был сбит самолет МН17, является прямым доказательством поставки Россией оружия, использованного для сбития гражданского самолета» — отметила Лана Зеркаль.
Сегодня следственная группа международных экспертов провела пресс-конференцию в связи с авиакатастрофой рейса MH17, на которой было заявлено, что лайнер «Малазийских авиалиний» был сбит российскими вооруженными силами.
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