Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Белый дом распространил заявление в связи со встречей Майка Пенса и Георгия Квирикашвили


24.05.2018   20:59
Белый дом распространил заявление в связи со встречей Майка Пенса и Георгия Квирикашвили
Белый дом опубликовал заявление о встрече вице-президента США Майка Пенса и премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

В сообщении отмечено, что после прошлогоднего визита Майка Пенса в Грузию, вице-президент США принял премьер-министра Квирикашвили уже в своей резиденции.

«Оба подтвердили крепкое стратегическое партнерство между США и Грузией и значительный вклад Грузии в миссию Афганистане и в глобальную безопасность. Вице-президент поздравил премьер-министра Квирикашвили с 100-летием со дня основания Первой Демократической Республики Грузия, подтвердив неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах и евроатлантической интеграции Грузии. Оба лидера пообещали и в будущем продолжать укрепление экономических и торговых связей», — говорится в официальном сообщении Белого дома.

Отметим, вице-президент США Майк Пенс принял премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в своей резиденции в Вашингтоне.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Детальный дизайн порта Анаклиа разработает ведущая в мире проектная компания
30 стран, с которыми Грузия имеет положительный торговый баланс
Euronews рассказал, как в Грузии катаются на лыжах в субтропиках
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госсекретарь США призвал Россию отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
В парламенте Грузии состоялось мероприятие, посвященное мохаджирству
В Тбилиси открылась выставка, посвященная мирному совместному проживанию абхазов и грузин
Житель Кутаиси задержан в Абхазии
На встрече в Гали грузинская сторона вновь потребовала выдачи убийцы Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Землетрясение произошло в Грузии
Джанелидзе: Оформление соглашения о свободной торговле с США остается для Грузии приоритетом
Бакрадзе: США стоит рядом с грузинским народом на защите нашего благополучия и свободы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна