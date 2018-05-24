Белый дом распространил заявление в связи со встречей Майка Пенса и Георгия Квирикашвили

24.05.2018 20:59 Белый дом распространил заявление в связи со встречей Майка Пенса и Георгия Квирикашвили

Белый дом опубликовал заявление о встрече вице-президента США Майка Пенса и премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.



В сообщении отмечено, что после прошлогоднего визита Майка Пенса в Грузию, вице-президент США принял премьер-министра Квирикашвили уже в своей резиденции.



«Оба подтвердили крепкое стратегическое партнерство между США и Грузией и значительный вклад Грузии в миссию Афганистане и в глобальную безопасность. Вице-президент поздравил премьер-министра Квирикашвили с 100-летием со дня основания Первой Демократической Республики Грузия, подтвердив неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах и евроатлантической интеграции Грузии. Оба лидера пообещали и в будущем продолжать укрепление экономических и торговых связей», — говорится в официальном сообщении Белого дома.



Отметим, вице-президент США Майк Пенс принял премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в своей резиденции в Вашингтоне.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

