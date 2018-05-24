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Франк-Вальтер Штайнмайер поздравляет народ Грузии с Днем независимости


24.05.2018   21:53
Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поздравляет народ Грузии с Днем независимости.

Как сообщают в администрации грузинского президента, президента Грузии Георгий Маргвелашвили получил от президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера поздравительное письмо.

«Вас и грузинских граждан от имени своих соотечественников и лично я сердечно поздравляю с национальным праздником Грузии – 26 мая.

В этом году этот праздник для вашей страны особый, поскольку именно в этом году исполняется 100 лет с основания Первой Демократической Республики Грузия.

Германия и Грузия с давнего времени дружески и тесно связаны друг с другом, в чем заслуга и немецких эмигрантов, которые прибыли в вашу страну 200 лет назад.

Убежден, что мы успешно продолжим деятельность для углубления наших блестящих отношений в политической, экономической и культурной сферах.

Свой вклад в это дело внесет и представление Грузии в статусе почетного гостя на Франкфуртской книжной ярмарке, также как это произошло в рамках года Германия-Грузия в 2017 году.

После своей первой независимости Грузией пройдена изменчивая история. Я рад, что ваша страна в прошедшие годы с успехом продолжила путь политической и экономической консолидации и сближения с Европой.

Германия и в будущем поможет Грузии в осуществлении важных реформ.

Желаю Вам лично здоровья и благополучия, а Грузии – мира, свободы, единства и благоденствия», - отмечается в письме президента ФРГ.






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