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Сегодня в Грузию прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте


25.05.2018   10:40
Сегодня с официальным визитом в Грузию прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте. Сегодня же в президентском дворце пройдет официальная церемония встречи. После этого президенты Литвы и Грузии сделают совместное заявление для СМИ.

Даля Грибаускайте также встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, возложит венок к мемориалу героев.

Президент Литвы 26 мая примет участие в праздничных мероприятиях в связи со 100-летием провозглашения Первой республики Грузия.






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