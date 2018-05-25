Сегодня в Грузию прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте

25.05.2018 10:40 Сегодня с официальным визитом в Грузию прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте. Сегодня же в президентском дворце пройдет официальная церемония встречи. После этого президенты Литвы и Грузии сделают совместное заявление для СМИ.



Даля Грибаускайте также встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, возложит венок к мемориалу героев.



Президент Литвы 26 мая примет участие в праздничных мероприятиях в связи со 100-летием провозглашения Первой республики Грузия.















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