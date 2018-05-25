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В Грузию прибудет президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
25.05.2018 11:47
По приглашению премьер-министра Георгия Квирикашвили, в связи со 100-летним юбилеем Первой республики Грузии, сегодня в Грузию прибудет президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Юнкер прибудет в Тбилиси к 18:00.
Президент Еврокомиссии примет участие в Экономическом форуме Крыницы, а также в дискуссии проводимой в формате круглого стола в парламенте Грузии под названием — «Сотрудничество для благополучия, стратегия будущего столетия».
Жан-Клод Юнкер вместе с президентами 6 стран 26 мая примет участие в праздничных мероприятиях в связи со 100-летием провозглашения Первой Демократической Республики Грузия.
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