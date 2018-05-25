В Грузию прибудет президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

25.05.2018 11:47 По приглашению премьер-министра Георгия Квирикашвили, в связи со 100-летним юбилеем Первой республики Грузии, сегодня в Грузию прибудет президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.



Юнкер прибудет в Тбилиси к 18:00.



Президент Еврокомиссии примет участие в Экономическом форуме Крыницы, а также в дискуссии проводимой в формате круглого стола в парламенте Грузии под названием — «Сотрудничество для благополучия, стратегия будущего столетия».



Жан-Клод Юнкер вместе с президентами 6 стран 26 мая примет участие в праздничных мероприятиях в связи со 100-летием провозглашения Первой Демократической Республики Грузия.





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

